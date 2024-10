Rapina all’ufficio postale di Fonni, dove, alle 8 di questa mattina, alcuni banditi armati, vistisi scoperti, hanno aperto il fuoco contro la pattuglia dei Carabinieri in servizio di perlustrazione sul territorio comunale.

Ancora non si conoscono maggiori dettagli, nello scontro con i malviventi è rimasta ferita una donna 25enne appartenente all'Arma dei Carabinieri: fortunatamente non corre pericolo di vita. E' ricoverata al San Francesco di Nuoro in codice giallo dopo la ferita ad una caviglia procurata dagli spari esplosi con i banditi.

E' caccia al sodalizio criminale: per ora non è certo da quanti banditi fosse composto: i Carabinieri hanno avviato le ricerche con numerosi posti di blocco in tutta la zona.