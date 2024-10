Alle 19.10 odierne, a Monserrato, due individui travisati e armati di coltello hanno fatto irruzione all'interno del supermercato Maxi Sidisnella via Monte Arci, facendosi consegnare da una cassiera il denaro, in corso di quantificazione, contenuto nel registratore di cassa, per poi allontanarsi a piedi.

Sul posto intervenivano militari della Stazione di Monserrato e del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena. Indagini in corso. Nessun ferito.