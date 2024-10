Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo e impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno intensificato l’attività di prevenzione in prossimità del punto vendita dell’esercizio commerciale “Maury’s” di viale Marconi.

L’attività di indagine è scattata dopo diversi furti avvenuti nelle ultime settimane presso il punto vendita che avvenivano con lo stesso modus operandi, intorno all’orario di chiusura dell’esercizio.

Gli equipaggi, quindi, hanno intrapreso un servizio di osservazione dislocandosi in diversi punti in prossimità del negozio. Alle ore 20 circa gli agenti della Volante che già pattugliava viale Marconi, hanno notato una Opel Meriva con tre occupanti.

Alla guida c’era il pluripregiudicato 37enne, Mattia Deligia, affiancato dalla compagna, coetanea, Claudia Pisano, pluripregiudicata (entrambi residenti in via La Somme, a San Michele) e nei sedili posteriori la figura di un terzo passeggero. I poliziotti hanno iniziato a seguire il veicolo, insospettiti soprattutto dalla presenza di numerosi pacchi impilati che dal cofano bagagli e dal sedile posteriore giungevano a toccare il tettuccio.

L'inseguimento

Nonostante il massiccio flusso veicolare, tipico della zona in quell’orario, gli Agenti, sfruttando le circostanze più favorevoli e azionando i dispostivi di emergenza acustici e visivi, sono riusciti a raggiungere il veicolo, intimato al conducente di accostare e fermare la marcia. Deligia, vistosi accostare dell’auto della Polizia, noncurante dei ripetuti avvisi, ha accelerato l’andatura percorrendo il viale Marconi a forte velocità, dirigendosi verso il centro abitato di Quartu Sant’Elena.

In queste concitate fasi altri equipaggi hanno preso parte all’operazione. Tra questi, una pattuglia, che posizionatosi nella rotonda tra il viale Colombo e il viale Marconi nel tentativo di bloccare la Opel Meriva lanciata a folle velocità, ha evitato che gli altri ignari automobilisti che percorrevano i viali nei due sensi di marcia, potessero essere coinvolti e mettere a rischio la loro incolumità.

La fuga si protraeva nel viale Colombo, per proseguire in Via Leoncavallo, nell’intersezione con la Via Rossini, dove Deligia ha effettuato un improvviso testacoda, rischiando di investire alcuni pedoni. La folle corsa è giunta finalmente alla conclusione solo quando una volante gli ha sbarrato la strada e la Meriva è andata ad impattare sull’equipaggio, ferendo, per fortuna lievemente, i due poliziotti.

A seguito dell’urto la Opel non riusciva a riprendere la marcia e il Deligia, abbandonato il veicolo, ha tentato una fuga a piedi ma è stato raggiunto dagli agenti con quali ha ingaggiato un’estenuante colluttazione per sottrarsi alla cattura. Contemporaneamente un operatore di Polizia riusciva a bloccare gli altri due occupanti rimasti all’interno dell’abitacolo.

Una volta messa in sicurezza l’area e verificato che nessun cittadino fosse rimasto coinvolto negli ultimi concitati istanti, è stato identificato anche il terzo passeggero per Michael Carboni, 21enne cagliaritano incensurato.

Subito è stato accertato che i tre malviventi avevano asportato dal negozio: 32 confezioni di piatti di plastica; 28 confezioni di bicchieri di plastica; 8 confezioni di detersivo; 3 confezioni di ammorbidente e un acchiappasogni.

Accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito i poliziotti hanno ricostruito anche la modalità con cui è stato effettuato il furto. I tre sono entrati nel negozio hanno preso la merce e utilizzando una porta secondaria hanno caricato l’auto per poi lasciare il parcheggio senza alcun intoppo.

La direttissima

Da ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che il Deligia era alla guida senza patente e che il veicolo era sottoposto al fermo amministrativo. A conclusione degli atti Deligia è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura mentre la Pisano e il Carboni sono stati condotti presso le loro abitazioni in attesa dell’udienza con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna: l'esito è il seguente, arresti convalidati con Deligia e Pisano ai domiciliari mentre Carboni con oblbigo di dimora.