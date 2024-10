Due individui a volto coperto e armati di pistola, alle 18,20 di questa sera, hanno fatto irruzione all’interno del deposito di abbigliamento Garzia, nella ex 131, e dopo aver minacciato uno dei titolari, si sono impossessati di una cassa contenente 400 euro in contanti, per poi darsi alla fuga a piedi.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Sestu e del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, che hanno avviato le indagini e le ricerche degli autori.