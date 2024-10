Ammonta a 100mila euro il bottino della rapina messa a segno il 7 novembre scorso da due malviventi a danno del titolare del "Compro oro" di viale Trento, a Sassari. Secondo gli investigatori, è quello il valore della merce, oro e gioielli, sottratti due sere fa, appena calato il buio, dai rapinatori a bordo di uno scooter.

I due avevano aspettato che Matteo Mantovani, proprietario del negozio, uscisse dal suo locale al centro della città, lo avevano affiancato mentre si dirigeva verso la sua auto e gli avevano puntato contro una pistola per farsi consegnare la valigetta che teneva stretta in mano.

Un'azione lampo, sotto la pioggia battente, cui nessuno per strada aveva assistito. I due rapinatori si erano dileguati in scooter e Mantovani era rientrato nel negozio per chiamare la polizia. Da quel momento gli agenti della squadra mobile hanno iniziato una caccia all'uomo, cercando testimonianze e altri elementi utili per risalire all'identità dei due malviventi.

Di sicuro, secondo gli investigatori, il colpo era stato preparato nei minimi particolari: i rapinatori conoscevano bene abitudini e movimenti di Mantovani e hanno scelto con cura il momento migliore per puntargli contro la pistola e portargli via la valigetta coi preziosi.