Con il volto coperto da una maschera di carnevale e armato di coltello da cucina ha rapinato un bar a Sestu, ma i carabinieri lo hanno individuato poco dopo. Arrestato Massimo Pitzanti, di 50 anni.

Il fatto è avvenuto ieri sera poco prima delle 21 in via Monserrato. Il bandito è entrato nel "Cofee Breack" e minacciando con il coltello la banconiera si è fatto consegnare il contenuto del registratore di cassa, circa 300 euro, poi è fuggito in sella ad uno scooter.

I carabinieri di Sestu e della Compagnia di Quartu avevano già predisposto un servizio antirapina e sul posto vi erano già numerose pattuglie. Alle 23 Pitzanti è stato rintracciato in un altro bar.

Ad inchiodarlo sono state le riprese di alcune telecamere del paese che hanno consentito di ricostruire tutti i suoi spostamenti. Pitzanti subito dopo il colpo, come per disfarsi del bottino, ha versato 250 euro in uno sportello bancario ma aveva ancora in tasca la ricevuta. Ora si trova in carcere a Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.