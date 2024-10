Sono stati arrestati i due cittadini extracomunitari che questa mattina hanno rapinato una studentessa di 16 anni a Decimomannu.

In carcere sono finiti Kalish Baordin, 19enne nato in Algeria, senza fissa dimora e con decreto di espulsione notificatogli il 17 maggio del 2017, e Zaydi Sofien, algerino di 25 anni non censito nella banca dati.

Grazie all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere interne dell’autobus sul quale viaggiavano la studentessa e i due extracomunitari i militari dell’Arma sono riusciti a individuare i due malviventi in piazza Matteotti a Cagliari.

Gli arrestati, al termine delle operazioni di rito sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della compagnia dei Carabinieri di Iglesias.