Brusco risveglio, questa mattina, per il paese di Sorso. Erano le 7.30 circa quando un uomo col volto coperto da una calzamaglia e armato di coltello è entrato in una tabaccheria del centro, in corso Vittorio Emanuele II.

Il malvivente ha aggredito il titolare dell'attività , Giuseppe Schintu, che ha urlato chiedendo aiuto. I primi ad accorrere sono stati due compaesani, padre e figlio, che hanno sentito gridare il tabaccaio e hanno tentato di difenderlo. Nella colluttazione, il più giovane dei due è stato ferito ad un polpaccio con una coltellata di striscio dal rapinatore.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il ferito all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il bandito, dopo essersi impossessato dell'incasso di 80 euro, ha fatto perdere le sue tracce. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Sorso, Porto Torres e del Nucleo investigativo.