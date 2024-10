Era il 14 settembre 2012 e Franco Ermini, titolare del Cafè du Port di Porto Cervo, tornava a casa dopo una giornata di lavoro, quando ad aspettarlo in giardino trovò tre malviventi col volto coperto. Dopo averlo legato a una sedia e malmenato, i banditi constrinsero Ermini a rivelare dove si trovasse la cassaforte e portarono via dalla sua abitazione 50mila euro. Si diedero alla fuga a bordo dell'auto della moglie del barista e proprio in un sedile dell'auto, ritrovata poche ore più tardi, fu rinvenuto uno dei passamontagna utilizzati per la rapina.

Il passamontagna fu affidato ai Ris di Cagliari che riuscirono ad estrapolare un profilo genetico di sesso maschile utile per il confronto con altri casi. Grazie alla collaborazione tra i vari reparti investigativi dell'isola, i carabinieri son riusciti a restringere il cerchio attorno a un ristretto numero di potenziali colpevoli compatibili coi risultati del Ris. E così hanno incastrato J.F.M, 22enne di Nuoro, che ieri sera ha ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Badu 'e Carros dove già era detenuto per altri reati.