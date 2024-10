Quattro persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia locale di Sassari con l’accusa di rapina a mano armata in concors. Si tratta di Francesco Cucca, 32 anni, sassarese, Marouane Hassoun, 34 anni marocchino, Ndiak Seye di 20 anni e Cherif Ndour di 32 anni, entrambi senegalesi.

I quattro soggetti, nel primo pomeriggio del 18 aprile, hanno sorpreso alle spalle e rapinato un nigeriano di 35 anni che passava in via Dei Gremi. Dopo avergli puntato un coltello alla fola e avergli stretto un laccio al collo sono riusciti a sottrargli il portafogli contenente 500 euro in contanti e carte di credito.

Il giorno successivo, la vittima, ha incrociato uno dei rapinatori e lo ha riconosciuto. Da qui è nata una colluttazione fra i due che ha reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia municipale che hanno raccolto la denuncia del rapinato.

Le indagini, coordinate dal pm Paolo Piras e dal comandante della Polizia locale Gianni Serra, hanno portato a individuare i responsabili della rapina. Preziose per il lavoro investigativo sono state le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza di un distributore di benzina in via Amendola e le scrupolose verifiche degli agenti.

Su disposizione del gip Gian Cosimo Mura ieri all'alba sono scattati gli arresti. Cucca, irreperibile, è stato arrestato dal maggiore della municipale Paolo Piu, negli uffici della questura dove si era recato per chiedere informazioni. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bancali.