Questa mattina, intorno alle 8, i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, coadiuvati da personale della Compagnia di Isili, hanno arresto, su disposizione del Gip, Emanuele Demuro, 26enne residente a Villanova Tulo, ritenuto il terzo componente della banda che il 18 agosto scorso a Elmas aveva messo a segno una rapina in casa. I tre erano armati e si erano finti dei carabinieri.

Il provvedimento di misura cautelare ai domiciliari segue la decisione del Gip di Cagliari, del 12 settembre scorso, che aveva portato agli arresti in carcere Stefano Corrias, 30enne, e Stefano Schirru, 21 anni, entrambi di Villanova Tulo e ritenuti coinvolti a vario titolo nella rapina ad Elmas e in quella tentata in Sestu.

Demuro sarebbe stato incastrato da un riscontro tecnico scientifico dei Ris che hanno rinvenuto le sue impronte su una cartellina abbandonata dai rapinatori nella abitazione delle persone offese.