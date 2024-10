A seguito della rapina di ieri sera a Carbonia, presso il centro Tim, verso l’orario di chiusura, l’immediato intervento del Norm, che ha eseguito un primo sopralluogo (per la ricerca delle tracce degli autori del reato) e ascoltato le testimonianze di coloro che potevano fornire elementi utili allo sviluppo delle indagini, ha consentito di identificare due soggetti di Carbonia con precedenti di polizia.

I militari nel corso delle perquisizioni nelle rispettive abitazioni dei due avrebbero rinvenuto gli indumenti usati per commettere il reato e da prime verifiche sui loro telefoni sarebbero emersi dalle chat chiari indizi a loro carico. Sono stati per tanto deferiti per rapina aggravata dall’uso di armi. Nel frattempo continuano gli accertamenti dei carabinieri per arricchire il quadro probatorio di ulteriori particolari.

I presunti autori sono N.L. di Carbonia, 30enne pluripregiudicato, e V.S. di Carbonia, 40enne pluripregiudicato. Sono stati sottoposti a sequestro due telefoni tramite i quali i due indagati si sarebbero accordati per la spartizione del provento della rapina. Inoltre sono stati sequestrati un giubbotto piumino nero, utilizzato per la rapina e guanti in lattice blu simili a quelli utilizzati dallo stesso per perpetrate la rapina.