Il Comando di Polizia Locale rende noto che in occasione della manifestazione “Rally Sardegna 2018 – Campionato del Mondo Rally 2018”, in programma da giovedì 7 giugno a domenica 10 giugno, verranno apportate alcune modifiche alla viabilità cittadina come da Ordinanza Dirigenziale n. 253 del 19/05/2018 a firma del Dirigente dell’Area Sicurezza e Vigilanza Dott. Guido Calzia.

Le modifiche alla circolazione riguarderanno le seguenti vie:

Banchina Mille Lire, Piazzale della Pace, Via Garibaldi, Via La Marmora, Via Eleonora D’Arborea, Via Degli Orti, Via Spano, via Asfodelo, Via XXIV Maggio, Via Catalogna, Vicolo Matarò, Via IV Novembre, Via Costa Brava, Largo Santi Angeli, Via Cagliari, Bastioni Cristoforo Colombo, Via Carlo Alberto, Porta a Mare, Piazza Civica, Via Carlo Alberto, Piazza Sulis.

Nello specifico:

BANCHINA MILLELIRE:

Dalle ore 08:00 di lunedì 28 maggio 2018 e sino alle ore 24:00 di giovedì 14 giugno 2018:

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”.

PIAZZALE DELLA PACE.

Dalle ore 08:00 di venerdì 1 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di mercoledì 13 giugno 2018:

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”.

VIA XXIV MAGGIO (tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo),

VIA ASFODELO (tratto compreso tra via Costa Brava e via XXIV Maggio)

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018

e VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Degli Orti e via Spano)

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per:

a) i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto

e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

b) i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza;

c) taxi e NCC;

d) i veicoli dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente

per il raggiungimento della rimessa;

e) altri veicoli autorizzati purché muniti di apposito pass rilasciato dal Comando di Polizia Locale (trasporto merci, etc.)

La circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi di partenza delle autovetture impegnate nella gara.

VIA LA MARMORA (tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Garibaldi)

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

VIA GARIBALDI:

- semicarreggiata interna, tratto compreso tra via La Marmora e l’aiuola spartitraffico fronte

Caserma G.d.F.;

- semicarreggiata interna lato mare, tratto compreso tra l’uscita dell’area portuale e via La

Marmora).

Dalle ore 08:00 di venerdì 1 giugno 2018 e sino a cessate esigenze e dalle ore 06:00 di

lunedì 11 giugno 2018 e sino a cessate esigenze: sospensione della circolazione veicolare nelle semicarreggiate suindicate per tutti i veicoli fatta eccezione per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto e l’allestimento delle strutture dell’area espositiva.

VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via La Marmora e via Spano).

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Catalogna e via Eleonora d’Arborea).

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Catalogna e via XXIV Maggio) e semicarreggiata lato mare (tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale (fronte via Spano) e Banchina Garibaldi/Dogana).

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

VIA ELEONORA D’ARBOREA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

sospensione del senso unico di circolazione. Sarà consentito il solo “traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per consentire ai residenti l’ingresso e l’uscita dei veicoli dagli accessi carrabili ivi esistenti.

VIA GARIBALDI – pista ciclabile - tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale

(fronte via Spano) e Banchina Garibaldi/Dogana.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

sospensione della circolazione veicolare sulla pista ciclabile, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del

Codice della Strada nel tratto interessato. Tutte le vie che intersecano con l’area costituente il cd. “parco assistenza” saranno chiuse con transenne per tutta la durata dell’occupazione. L’area così delimitata dovrà essere opportunamente ed adeguatamente segnalata a cura dell’organizzazione - anche con l’utilizzo di dispositivi rifrangenti - e resa ben visibile sia di notte che di giorno lungo tutto il suo perimetro.

VIA DEGLI ORTI – tratto compreso tra via Gallura e via XXIV Maggio/Garibaldi.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

inversione del senso unico di marcia con direzione da via Gallura a via XXIV Maggio/Garibaldi. La circolazione nel tratto in argomento sarà consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati (iscritti alla gara, appartenenti all’organizzazione, residenti proprietari e/o titolari di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa, veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC). La circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi di partenza delle autovetture impegnate nella gara.

VIA SPANO tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione del divieto di fermata sul lato destro della carreggiata.

VIA ASFODELO nel tratto compreso tra in civico 99 e il civico 95.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione del divieto di fermata.

VIA XXIV MAGGIO tratto compreso tra via Asfodelo e via Catalogna.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- sospensione del doppio senso di circolazione ed istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Asfodelo a via Catalogna.

VIA CATALOGNA tratto compreso tra via XXIV Maggio e via La Marmora.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- inversione del senso unico di marcia con direzione da via XXIV Maggio a via La Marmora;

- istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con Via La Marmora.

VICOLO MATARO’ intersezione VIA CATALOGNA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

istituzione dell’obbligo di svolta a destra.

VIA IV NOVEMBRE intersezione VIA CATALOGNA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.

VIA COSTA BRAVA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione limitatamente al solo “traffico locale” al fine di consentire la circolazione ai veicoli autorizzati (iscritti alla gara, appartenenti all’organizzazione,residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa, veicoli adibiti al carico/scarico merci, veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC). La circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi di partenza delle autovetture impegnate nella gara.

LARGO SANTI ANGELI intersezione VIA CATALOGNA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra

VIA LA MARMORA intersezione VIA CATALOGNA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione dell’obbligo svolta a sinistra.

VIA LA MARMORA intersezione VIA ELEONORA D’ARBOREA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione dell’obbligo di svolta a destra o di proseguire dritto.

VIA CATALOGNA intersezione via CAGLIARI

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione dell’obbligo di proseguire dritto fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

VIA CAGLIARI intersezione via CATALOGNA

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione dell’obbligo di svolta a destra o a sinistra fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

VIA CAGLIARI, tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna:

con un anticipo di almeno trenta minuti rispetto all’orario di arrivo previsto per la prima vettura di ogni singola prova, nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno 2018:

- istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli:

- a) dell’organizzazione;

- b) degli autobus adibiti al servizio di linea urbano ed extraurbano per il raggiungimento dei capolinea nella via Catalogna;

- c) degli autobus turistici per consentire la salita e la discesa dei passeggeri;

- d) in servizio di polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC.

VIA IV NOVEMBRE tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione del divieto di transito per gli autobus e per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5t.

PIAZZA CIVICA* - PORTA A MARE*

Venerdì 8 giugno 2018 – dalle ore 06:00 alle ore 24:00;

Sabato 9 giugno 2018 – dalle ore 06:00 alle ore 24:00

Domenica 10 giugno 2018 – dalle ore 06:00 alle ore 24:00,

- istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli con contestuale istituzione dell’obbligo

di svolta a sinistra nella via Maiorca all’intersezione con la Piazza Civica. L’uscita dalla Zona a Traffico Limitato avverrà esclusivamente attraverso il varco di Piazza Sulis. (*modifica alla viabilità ordinaria da attuare solo in presenza di particolari criticità al momento non rilevabili).

BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO (lato mare - tratto compreso tra la “Torre di San Giovanni” e Piazza Sulis)

Dalle ore 08:00 di sabato 2 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- sospensione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità 0/24 e contestuale istituzione di spazi di sosta longitudinali riservati ai veicoli dell’organizzazione e dei partecipanti al Rally.

VIA CARLO ALBERTO (nel tratto compreso tra via Minorca e Piazza Sulis):

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di giovedì 7 giugno 2018:

- istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli autorizzati alla circolazione e alla sosta nella Zona a Traffico Limitato.

PORTA A MARE, PIAZZA CIVICA, VIA CARLO ALBERTO, PIAZZA SULIS.

Dalle ore 15:00 e sino a cessate esigenze nella giornata di giovedì 7 giugno 2018:

- sospensione temporanea della circolazione a fasi progressive limitatamente al passaggio dei partecipanti alla manifestazione. Si dà atto che il transito dei veicoli partecipanti alla manifestazione avviene in deroga alle limitazioni previste dall’ordinanza n°280/2006 e 292/2017. Durante la circolazione nell’itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal codice della strada, limitando in modo particolare la velocità durante l’attraversamento dei tratti all’interno dell’Area Pedonale.

Si procederà, altresì:

- alla soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai taxi, alla temporanea sospensione del senso unico di marcia ed alla istituzione del doppio senso di circolazione i

PIAZZA SULIS – nel tratto compreso tra l’aiuola spartitraffico e l’intersezione con la via Carducci. Sarà consentito il solo “traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per assicurare l’ingresso e l’uscita dalla Zona a Traffico limitato e, in corrispondenza del varco di accesso alla Z.t.l. (tratto compreso tra l’aiuola centrale e l’intersezione con la via Carlo Alberto), la circolazione avverrà a senso unico alternato a vista;

- alla istituzione del divieto di transito nella VIA KENNEDY (tratto compreso tra via Carducci e Piazza Sulis) e nella VIA XX SETTEMBRE (tratto compreso tra via Sassari e Piazza Sulis);

- alla sospensione delle deroghe alla circolazione previste nell’ambito dell’area pedonale di VIA SIMON, LARGO SAN FRANCESCO, VIA KENNEDY, per i veicoli in servizio di emergenza, i velocipedi, i veicoli operativi per la raccolta dei rifiuti o lo spazzamento delle strade, i veicoli speciali adibiti al trasporto di valori, i veicoli diretti ad autorimessa all’interno dell’area pedonale, i veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità.

Poiché l’evento comporterà l’istituzione di numerosi divieti di sosta in diverse vie cittadine, soprattutto nel centro città, e sarà altresì richiamo di numerose persone, si invitano gli

automobilisti ad utilizzare le seguenti aree di parcheggio:

- VIA DE CURTIS, tratto compreso tra via Mazzini e via Vittorio Emanuele;

- VIA BARRACU – parcheggio sterrato;

- VIE ALDO MORO, AMSICORA, DIEZ, ASFODELO – sterrato compreso entro le predette vie;

- LOCALITA’ GALBONEDDU – VIA DEI GUARDIANI DELLE VIGNE.

Dalle ore 08:00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino alle ore 24:00 di lunedì 11 giugno 2018:

- istituzione di spazi di sosta riservati agli autobus turistici.