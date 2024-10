“Il programma di concessione dei contributi per l’organizzazione di manifestazioni di grande interesse turistico, tra le quali figurano anche quelle a carattere sportivo, prevede l'avvio di specifiche procedure di legge”.

Lo dice l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Francesco Morandi. Dopo la prima fase esplorativa, utile a individuare gli eventi per la creazione del cartellone di offerta territoriale per EXPO 2015, l'assessore precisa: "Le competizioni internazionali che rilasciano, o concorrono a rilasciare, titoli mondiali da parte delle rispettive Federazioni, saranno selezionate anzitutto, sulla base di un apposito bando, da emanare subito dopo la pubblicazione della legge finanziaria".

“Pertanto - conclude l'assessore - la Regione non fa nessuna preferenza; piuttosto, stabilirà criteri oggettivi e corretti per identificare i partner degli eventi più importanti, esattamente come capita nelle amministrazioni più virtuose”.