Hayden Paddon e Jhon Kennard su Hyundai i20 WRC hanno chiuso al primo posto in classifica classifica la prima tappa del Rally Italia Sardegna, gara italiana del Campionato Mondiale.

Il 28enne neozelandese ha preso il comando con lo scratch nella seconda prova, la prima di ieri, ha poi vinto la SS 3 e 4 e ha chiuso la tappa staccando di 8 secondi e 8 decimi di vantaggio Sebastien Ogier.

“Stiamo faticando un po' con il posteriore – hanno commentato i primi in classifica -. Forse dovevamo utilizzare le soft, ma il tempo non è male per cui non posso lamentarmi. E’ un lungo rally e non lo si vince con questa sola prova. Bisogna essere veloci in tutte le speciali”.

Latvala, Volkswagen Polo R Wrc, è invece in terza positizione nonostante un problema a una gomma: “Dopo un salto siamo atterrati troppo sul lato sinistro e un pneumatico è uscito dal cerchio, forse a causa dell'eccessiva pressione. Temevo si trattasse di un problema a un ammortizzatore e ho proseguito per un po'. Poi ho capito che era il momento di fermarsi”.