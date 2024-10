Nella foto: il presidente della Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu

In occasione del Rally Italia Sardegna e grazie alla collaborazione con Mirtò e con l’Amministrazione comunale di Olbia, giovedì 8 giugno gli operatori del mercato Campagna Amica saranno in piazza Matteotti per offrire ad appassionati e curiosi un assaggio delle ricette tipiche della tradizione gastronomica locale.

A partire dalle 10, sotto gli stand gialli della Coldiretti Nord Sardegna si potranno assaggiare crostate e frullati di frutta fresca, seàda accompagnate da diversi tipi di miele biologico, formaggi fusi sul pane e tanto altro ancora. Per questa giornata di festa la location speciale di piazza Matteotti sarà allestita dall’azienda florovivaistica Commercial Garden.

«Dopo l’appuntamento con il centesimo Giro d’Italia, il Nord Sardegna si trova ancora una volta sotto i riflettori mediatici internazionali – afferma il direttore della Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti – e per i nostri produttori non esiste una vetrina migliore per fare assaggiare le eccellenze gastronomiche a chilometro zero a tutti gli appassionati di sport e agli operatori del mercato turistico internazionale».

«Dopo l’inaugurazione del nuovo mercato Campagna Amica – aggiunge il presidente della Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu – abbiamo accolto con piacere l’invito dell’associazione Mirtò e dell’Amministrazione comunale all’evento motoristico più importante dell'anno, capace di calamitare sulla Sardegna l'attenzione dei media del mondo. Questo significa che il lavoro fatto dai nostri produttori è sempre più apprezzato dai cittadini per la qualità e la stagionalità dei prodotti».