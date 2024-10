In occasione del "Rally Italia Sardegna 2016", che si svolgerà ad Alghero dal 6 al 12 giugno, il traffico verrà interdetto in alcune vie della zona.

A essere interessate sono le principali vie circostanti all’aria portuale, tra cui:

via Garibaldi tratto compreso tra via La Marmora e via Spano, via XXIV Maggio tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo (dal 6 al 15 giugno), via Asfodelo tratto compreso tra via Costa Brava e via XXIV Maggio (dal 6 al 15 giugno), via La Marmora tratto compreso tra il civico n. 6 e via Garibaldi (dal 6 al 15 giugno), via Degli Orti tratto compreso tra via Gallura e via XXIV Maggio/Garibaldi (dal 7 al 13 giugno) ove verrà invertito il senso unico di marcia.



Nelle zone da interdire alla circolazione veicolare, l'accesso ai residenti proprietari o titolari di autorimesse e/o posti auto e/o cortili privati, ed ai veicoli adibiti a carico/scarico merci verrà consentito solo attraverso appositi pass rilasciati dal Comando di Polizia locale di Alghero in via Mazzini n.184.

Per informazioni chiamare i numeri 0799978115- 0799978117 o recarsi presso il comando di Polizia locale.