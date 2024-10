In Sardegna

Il conto alla rovescia è già iniziato, mancano infatti sei giorni al Rally Italia Sardegna 2016, in programma dal 9 al 12 giugno e valido come sesta prova del mondiale rally. La manifestazione, che avrà base ad Alghero ed è organizzata dall'Automobile Club d'Italia, prevede 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 325,90 km cronometrati.