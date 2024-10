I vandali hanno agito nella notte a Sorgono distruggendo cristalli, specchietti e danneggiando in vario modo circa cinquanta auto parcheggiate in via dei Pini, in via Margherita, nel corso IV novembre e altre ancora.

Alle prime ore dell'alba, quando i proprietari delle vetture si sono resi conto di quanto accaduto, è stato lanciato l'allarme.

Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tonara e della stazione di Sorgono che hanno provveduto a raccogliere tantissime denunce e hanno avviato le indagini per smascherare gli autori dell'atto vandalico.