"Un atto ignobile". Cosi' il presidente Cappellacci commenta il raid vandalico consumato da ignoti presso la Basilica di Bonaria.

"Un gesto incivile - prosegue il presidente - verso un luogo il cui significato rappresenta un simbolo spirituale per tutta la Sardegna e non solo per i cattolici. Nel manifestare l'auspicio che quanto prima i responsabili siano individuati dalle forze dell'ordine, la Regione offre altresi' la propria disponibilita' ad intervenire affinche' sia assicurata una maggiore custodia della Basilica. La Sardegna e la sua capitale si preparano ad accogliere Papa Francesco e migliaia di fedeli. Quattro balordi - ha concluso Cappellacci - non possono turbare l'attesa per una visita che si annuncia carica di significato per la nostra isola".