Vandali in azione nell'abitazione di una invalida di 57 anni a Zerfaliu. La casa era stata restaurata di recente.

I malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati accanendosi contro gli infissi, le porte e gli arredi. Poi sono fuggiti portando via alcuni oggetti.

La donna, fortunatamente, non era in casa. Da alcuni giorni, infatti, stava a casa di un parente. I carabinieri di Solarussa hanno ricostruito come ad entrare nell'abitazione siano state due persone.

"Un fatto gravissimo episodio - commenta il sindaco di Zerfaliu, Pinuccio Chelo - proprio perché va a colpire una donna invalida e che appartiene ad una categoria protetta. Speriamo che si faccia subito luce su questo bruttissimo episodio".