Piazza Vasco De Gama è stata teatro, questa mattina alle tre, dell'ennesimo raid incendiario nel cagliaritano.

L'incendio sarebbe partito da una Fiat Panda le cui le fiamme, appiccate con del liquido infiammabile, hanno coinvolto altre sei macchine parcheggiate nelle immediate vicinanze. In Via Viviani, nel frattempo, andava a fuoco un'altra auto per cause ancora poco chiare.