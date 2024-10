La notte tra mercoledì e ieri ignoti si sono introdotti nella casa di campagna di Valerio Ecca, consigliere comunale di minoranza del comune di Villagrande, e hanno appiccato l’incendio. A darne notizia è lo stesso Ecca che ha pubblicato le foto sulla sua pagina Facebook commentando il fatto con una frase ironica: “Scherzo di carnevale”.

La porta d’ingresso e le pareti esterne della casa in località Genn'Antine sono annerite dal fumo. Tanti i commenti di solidarietà scritti sotto le foto. “Qualcuno aveva freddo e ha acceso il fuoco in casa nostra – ha risposto Ecca ai messaggi - noi stiamo bene ma ci sono solo danni a mobili e documenti”. I vigili del fuoco di Tortolì intervenuti per domare le fiamme hanno dichiarato l’abitazione inagibile. Sul posto sono intervenuti carabinieri che hanno avviato le indagini.