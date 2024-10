Un'auto è stata distrutta dalle fiamme, mentre un furgone è stato gravemente danneggiato a causa degli incendi di natura dolosa appiccati nella notte di sabato a Bolotana e Orosei.

Nel primo rogo, scoppiato intorno all'1 nella zona artigianale e domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, è stata incenerita una Alfa Romeo 156. Il secondo incendio, invece, intorno alle 4 in via Kennedy a Orosei.

In fiamme un furgone Renault che era parcheggiato in strada. Il proprietario è riuscito in parte ad arginare il rogo prima dell'arrivo dei pompieri. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.