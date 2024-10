La scorsa notte nel nuorese sono state danneggiate dalle fiamme sette auto.

A Orgosolo, in località Lotalo, intorno alle 22, sono state incendiate tre auto, due Ford Fiesta e una Audi A3, parcheggiate per essere rottamate in un terreno di proprietà di un muratore di 53 anni, Salvatore Saccheddu.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro intervenuti per sedare le fiamme, sono accorsi i Carabinieri della stazione locale che indagano sull'accaduto.

Una delle possibili piste investigative potrebbe essere quella del mercato dei pezzi d’auto.

Qualche ora prima, verso le 21, ad andare a fuoco era stata una Citroen Saxo in via Magellano a Nuoro, parcheggiata di fronte all'abitazione della proprietaria. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Nuoro per i rilievi.

Infine, intorno alle 5, un altro incendio ha coinvolto tre auto in via Floris, a Sarule. Una Golf e una Citroen Fyane sono andate distrutte dalle fiamme, parzialmente danneggiata una Ford Fiesta.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono interventi il reparto Radiomobile dei Carabinieri di Ottana e una pattuglia del Commissariato di Ottana.