Venti regioni e venti borghi di grande eccellenza si sfideranno nell’ultima puntata de “Il borgo dei borghi” condotto da Camila Raznovich, programma giunto ormai alla sua settima edizione che elegge, ogni anno, il Borgo più bello d’Italia. La finale si terrà domenica 20 ottobre a partire dalle 20:30 e tra i borghi finalisti ci sarà anche Atzara, chiamata a rappresentare tutta la Sardegna.

Grande risultato del Comune di Atzara che raggiunge la finale del programma di RAI TRE, superando la concorrenza di Castelsardo e San Teodoro.

Il piccolo borgo del Mandrolisai, conosciuto per il suo vino rinomato, per l’arte e per il Paesaggio storico rurale d’Italia, ha incantato i telespettatori con le sue tradizioni e con la luce e i colori del suo centro storico e dei suoi vigneti.

“E’ un risultato meraviglioso – spiega il Sindaco Alessandro Corona – che pone Atzara in una posizione di rilievo nel panorama nazionale delle bellezze e delle eccellenze. Essere in finale nella trasmissione “Il Borgo dei Borghi” è senza dubbio un fatto di una straordinaria importanza. Siamo tra i 20 borghi più belli d’Italia ed è tutto merito delle persone che hanno creduto in questa avventura e che hanno votato, nell’ultimo mese, per il nostro Borgo. A proposito, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno espresso la loro preferenza per Atzara, a nome di tutta la nostra comunità.”

Questa sera, domenica 20 ottobre, la Rai trasmetterà, in diretta su Rai Tre la puntata finale de “Il borgo dei borghi - La grande sfida 2019” e gli spettatori da casa potranno esprimere la propria preferenza attraverso il meccanismo del Televoto sui 20 borghi finalisti, contribuendo a decidere quale sarà il borgo vincitore.

Durante la serata i 20 borghi finalisti gareggeranno in 4 sfide eliminatorie di 5 borghi ciascuno. In questa fase si utilizzerà un sistema di votazione misto:

• Voto della Giuria di Esperti. Ad apertura della sessione di voto i giurati stileranno una propria classifica dei primi tre borghi (primo, secondo e terzo): il primo indicato riceverà tre punti, il secondo due, il terzo uno, il quarto ed il quinto non riceveranno alcun punteggio.

• Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 5 borghi in gara.

Tra questi 20 borghi, solo 4 gareggeranno in una nuova sfida, sempre nella stessa puntata, durante la quale si utilizzerà il sistema di votazione misto, con il voto della giuria di esperti e con il televoto.

A conclusione della serata, intorno alle 23:15, sarà eletto il “Borgo più bello d’Italia”.

Invitiamo tutti a seguire la puntata di oggi e a sostenere ancora Atzara con il televoto durante la trasmissione. “Siamo arrivati fino alla finale – dice il Sindaco Alessandro Corona - e contiamo di giocare fino all’ultimo per raggiungere un risultato che sia, il più possibile, positivo”.

“Sostenere Atzara significa dare voce ai territori più interni della Sardegna, ad una Sardegna che non è solo mare o coste, ad una Sardegna che è storia, cultura e tradizioni millenarie, una Sardegna che vogliamo portare all’attenzione nazionale. Il tutto si può riassumere con il nostro slogan: Vota Atzara, la Sardegna è bella dentro".