Ospite del nuovo programma di Bianca Berlinguer, in onda dal lunedì al venerdì alle 18:25 su Rai3 e da martedì 21 febbraio alle 21:15 in prima serata, è stata Geppi Cucciari che in studio ha portato e letto una recensione scritta da un bolognese su TripAdvisor riguardo alla spiaggia di Punta Molentis, "spiaggia stupenda ma purtroppo invivibile a causa dei sardi...”.

Ascoltate, nel video, il commento della comica, conduttrice televisiva e attrice sarda.