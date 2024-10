Ieri sera è andata in onda la prima puntata dedicata ai Knockout di The Voice of Italy 2018, programma trasmesso su Rai2.

Fiato sospeso per il pubblico sardo che visto perdere uno dei due sardi presenti: a conquistare J-Ax è stato infatti Riccardo (Riky) Giacomini, mentre si è interrotto il sogno di Angelica (Angie) Ibba.

La sedicenne di Uta ha portato "Break Free" di Ariana Grande e nonostante il risultato ha confermato la sua bravura e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un’artista e farsi spazio nel panorama musicale.

J-Ax ha scelto dunque il rapper Richy Gacomini, 27 anni, magazziniere di Assemini che ieri si è esibito con "Amor de mi vida" dei Sottotono, lo rivedremo alle Battle: “Voglio premiare il talento e la risposta del pubblico”.

NEL VIDEO L'ESIBIZIONE DI RIKY E ANGIE