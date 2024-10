Il verdetto finale nella sfida per l'elezione del “Borgo più bello d'Italia” 2016, l'appuntamento condotto da Camila Raznovich domenica di Pasqua, ha sancito la vittoria di Sambuaca di Sicilia, centro della provincia di Agrigento.

Al secondo posto ci sarebbe stato Cervo Ligure, ma è stato squalificato per irregolarità al televoto. Castellabate, in provincia di Salerno, ha così fatto un salto lasciando lo spazio per la medaglia di bronzo al bellissimo borgo della provincia di Nuoro: Posada.

Il centro arroccato su una collina calcarea, sovrastata dall'antico Castello della Fava, l'ampio panorama sul mare e la pianura circostante e il centro medievale del paese ricco di storia e di cultura, rendono Posada uno dei luoghi più suggestivi della costa orientale della Sardegna.

La gara ha visto concorrere 20 località, ognuna portabandiera di una regione italiana, votate con il sistema di web voting.

Novità di quest'anno, al voto espresso dal pubblico attraverso il web è stato sommato quello di una “Giuria di Esperti” composta da tre personaggi ognuno con competenze specifiche: l'attrice e scrittrice ANNA KANAKIS, il critico d’arte PHILIPPE DAVERIO e lo Chef HIROIKO SHODA, in arte "CHEF HIRO".

La classifica completa:

1 Sambuca di Sicilia - Sicilia

2 Cervo Ligure -Liguria – Squalificato

3 Castellabate - Campania

4 Posada - Sardegna

5 Lovere - Lombardia

6 Fornelli - Molise

7 Subiaco - Lazio

8 Chianalea di Scilla - Calabria

9 Scanno - Abruzzo

10 Spello - Umbria

11 Cison di Valmarino - Veneto

12 Cordovado – Friuli Venezia Giulia

13 Viggianello - Basilicata

14 San Leo – Emilia Romagna

15 Giglio Castello - Toscana

16 Fénis – Valle d’Aosta

17 Locorotondo - Puglia

18 Ricetto di Candelo - Piemonte

19 Egna – Trentino Alto Adige

20 Offagna - Marche