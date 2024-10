Un giovane di San Teodoro, Fabio Buraggi, è scappato ieri sera intorno alle 22:30 dall’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

La famiglia del giovane ha dato subito l'allarme chiedendo l’aiuto di tutta la cittadinanza per ritrovare il ragazzo.

Fabio Buraggi è scappato dalla struttura ospedaliera con indosso un pigiama blu (o in alternativa un pigiama a righe azzurre e blu) e delle ciabatte.

E’ alto circa 167 cm, ha corporatura esile e ha una leggera barbetta.

“E’ la seconda volta che scappa dal reparto nel giro di tre giorni – spiega la madre del giovane, Mirella Cabiddu – La prima volta che è sparito è stato trovato da un ciclista sotto a un ponte a un chilometro e mezzo dall’ospedale“.

I genitori hanno allertato i Carabinieri di San Teodoro e domani mattina verrà presentata denuncia di scomparsa al Reparto Territoriale di Olbia.

“Siamo preoccupatissimi – ha detto il padre, Giancarlo Buraggi –. Quando lo abbiamo portato in reparto, visto che Fabio ha la tendenza a scappare, ho chiesto se la porta che usano per andare a fumare la notte viene chiusa. Mi hanno risposto di no, che non può essere chiusa. Com’è possibile? Uno va fuori, salta la recinzione e si trova sulla strada".