Simone Porcu, il 19enne colpito al volto lo scorso lunedì sera durante un litigio da Lorenzo Uccheddu 29, era crollato a terra battendo la testa sul marciapiede, portato all’ospedale i medici avevano subito disposto il ricovero in Rianimazione, dove si trova ancora in condizioni stazionarie all’ospedale Brotzu.

La lite è stata ripresa dalle telecamere che il Comune di Capoterra ha fatto installare nel paese, tra via Amendola e Piazza Liori dove è successa la vicenda che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Le telecamere stanno rendendo più semplice il lavoro degli inquirenti, che mostrano le immagini dello scontro fisico tra i due ragazzi.

Come conferma il suo avvocato Antonello Garau, Uccheddu ha già ammesso le sue responsabilità e più volte ha ribadito di non aver voluto fare male a Porcu, dandogli solo un ceffone per bloccare quella discussione che lo stava infastidendo. Il litigio è nato dalla richiesta di Uccheddu a Porcu di lasciare perdere sua cugina, una volta fidanzata con il giovane, intimandolo a non darle più fastidio. La discussione si è trascinata sino al colpo che ha provocato la rovinosa caduta del rivale. Uccheddu è stato denunciato per lesioni gravi ed è a piede libero.

Secondo l'avvocato Garau, Lorenzo Uccheddu ha chiesto più volte delle condizioni di salute di Simone Porcu, e si dice preoccupato veramente per lui.

Le immagini confermano la versione di Uccheddu, mostrano infatti il ragazzo che gli dà uno schiaffo e non un pugno. E poi si vede Porcu seduto su una sedia prestata dal titolare del bar mentre prova a saggiare le sue condizioni rimettendosi in piedi. Il 19enne è poi tornato a casa, ma la mamma, preoccupata, ha pensato bene di rivolgersi ai medici del Brotzu e di presentare denuncia ai carabinieri. La situazione è grave per Porcu, ma le terapie dei sanitari hanno sortito buoni risultati: il ragazzo migliora con il trascorrere delle ore.