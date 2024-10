Un incidente stradale si è verificato questa sera in via Grazia Deledda a Cagliari.

Un ragazzo 32enne, alla guida di una Toyota Yaris, ha perso il controllo dell'auto mentre si dirigeva verso piazza Repubblica, ha invaso la corsia di marcia opposta ed è andato a schiantarsi contro la vetrata di un'attività commerciale.

Fortunatamente al momento dell’incidente, in quel tratto di marciapiede, non transitava nessun pedone. Il conducente, rimasto illeso, sottoposto a controllo etilometrico dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi di legge, risultava positivo con un tasso ben oltre 1,5 g/l.

La patente è stata, dunque, immediatamente ritirata e l'auto sequestrata.