E’ stato arrestato dai Carabinieri di Senorbì e Dolianova e Sant’Andrea Frius, unitamente alle unità cinofile del nucleo di Cagliari, Lekrad Mohammed, 30enne nato in Marocco e residente a Guamaggiore. Per lui l’accusa è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo, durante la perquisizione effettuata dai militari all’interno dell’esercizio pubblico denominato “Black e white” di Senorbi’, di fatto gestito da Lekrad, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente oltre alla somma di 200 euro ritenuta provento illecito dell’attività di spaccio.

Nel corso dell’operazione Sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere altre due persone del posto perchè trovate in possesso di un coltello a serramanico.

Inoltre, un controllo di polizia amministrativa ha fatto emergere una gestione abusiva del esercizio pubblico ad opera di Lekrad Mohammed, le cui responsabilità saranno poi contestate al legale responsabile dell’esercizio.

L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.