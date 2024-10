Misterioso accoltellamento in centro a Sassari di un giovane di 27 anni aggredito mentre si trovava all'Emiciclo Garibaldi. Pochi ancora gli elementi raccolti dalle forze dell'ordine.

L'unica cosa certa è che il 27enne si è presentato in uno dei bar della zona per chiedere aiuto.

Da lì sono partite le chiamate al 118 e ai carabinieri della compagnia di Sassari. Il ferito è stato accompagnato d'urgenza al vicino pronto soccorso del Santissima Annunziata, mentre i militari hanno avviato la caccia all'aggressore e raccogliendo tutte le testimonianze utile a fare chiarezza sull'episodio.

Il giovane, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in gravi condizioni, di sicuro non è in pericolo di vita.