Un giovane di 26 anni è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo nella notte di Capodanno a Oliena.

Il giovane è stato medicato al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro e subito dimesso: ha riportato un trauma facciale, al naso. Ne ha dato notizia la Polizia di Stato.

Inoltre gli agenti della Questura del capoluogo barbaricino hanno contestato ad un giovane di 29 anni l'accensione di fuochi d'artificio in violazione dell'ordinanza del sindaco di Nuoro che ha vietato l'esplosione di botti per Capodanno: il giovane sparava fuochi d'artificio in piazza Santa Maria della Neve.

La sanzione prevista va dai 100 ai 500 euro.