I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari nella serata di ieri, nel corso di due distinte operazioni, hanno tratto in arresto due soggetti.

Il primo, Hellies Ahmed, nato a Milano, classe 1991, pregiudicato, è stato arrestato da una pattuglia in abiti civili dell’Aliquota Operativa, in quanto sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nel quartiere di Sant'Elia. Intorno alle 20, il soggetto è stato sorpreso dagli operanti in possesso di 20 dosi di marjiuana per un totale di 25 gr più una busta contenente altri 150 gr del medesimo stupefacente. Inoltre, sono state rinvenute 4 dosi di cocaina, 60 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Nel corso della notte, invece, intorno alle 22, durante il regolare servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e gli stupefacenti, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile fermava un veicolo sospetto in viale Elmas.

L'identificazione del conducente dell'auto, un cittadino slavo, Ahmetovic Ekrem, nato a Roma, classe 1980 e residente in un campo nomadi della Capitale, ha consentito ai Carabinieri di scoprire che l'uomo è risultato essere ricercato dal Commissariato S. Basilio di Roma per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 572 c.p., ossia “maltrattamenti in famiglia”.