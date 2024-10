È morto per meningite di tipo B Giovanni Mandas, il ragazzo di venti anni deceduto nella sua abitazione di Cagliari lunedì sera. I risultati delle analisi effettuate dal Centro di riferimento regionale dell'Università di Sassari sono arrivati in serata e confermano la prima ipotesi fatta dai medici.

L'Ats-Assl di Cagliari già ieri aveva avviato la profilassi di tutte le persone venute a stretto contatto con il giovane. A quanto pare il ventenne aveva accusato febbre e altri sintomi già domenica. Lunedì il peggioramento che ha spinto i familiari a chiamare il 118, ma quando i medici sono arrivati nell'abitazione purtroppo era già troppo tardi. Hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Hanno poi segnalato all'igiene pubblica il decesso dovuto a una sospetta malattia invasiva batterica. Questa mattina sono stati effettuati i prelievi per le analisi e in serata sono arrivati i risultati che hanno confermato la morte per meningite di tipo B.

Domani alle 15 saranno celebrati i funerali nella chiesa del Santissimo Crocifisso in via Zagabria a Cagliari.