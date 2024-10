Lite e coltellate in un centro di accoglienza per migranti a Villacidro, nel Cagliaritano: ucciso con alcuni fendenti Richard Amissah, 19 anni del Ghana. Portato in caserma il presunto assassino, un giovane straniero quasi coetaneo per il quale potrebbero scattare nelle prossime ore le manette.

L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30 di ieri all'interno del centro 'Le Sorgenti'. Secondo una prima ricostruzione, all'interno della struttura che ospita un gruppo di migranti sarebbe scoppiata una discussione. Una furibonda lite che avrebbe visto coinvolta la vittima e l'altro ospite del centro.

Quest'ultimo in preda alla rabbia ha afferrato un coltello da cucina, avventandosi sul 19enne. Lo ha colpito più volte con fendenti al torce e all'addome, lasciandolo a terra agonizzante. Qualcuno ha subito chiamato il 118 dicendo che si era verificata una rissa e che un giovane era stato ferito gravemente.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, intanto il 19enne aveva perso i sensi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno bloccato e portato in caserma il presunto autore dell'omicidio. Si attende adesso l'arrivo a Villacidro del magistrato di turno, del medico legale e gli specialisti dei carabinieri che si occuperanno dei rilievi.

Le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire il delitto non sono semplici visto che nessuno degli ospiti della struttura parla italiano.