Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro è impegnato quotidianamente in operazioni e controlli per contrastare problematiche come i furti, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Durante uno dei pattugliamenti previsti per garantire sicurezza e rispetto della legalità, i militari del Pronto Intervento 112 della Compagnia di Isili, hanno fermato uno studente di 17 anni nel parcheggio della piscina comunale di Isili.

Il ragazzo alla vista dei Carabinieri ha gettato a terra un involucro. Dopo un controllo più approfondito i militari dell'Arma hanno trovato una modica quantità di marijuana, accuratamente confezionata, che è stata messa poi sotto sequestro.

I Carabinieri hanno segnalato il ragazzo alla Prefettura di Cagliari per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.