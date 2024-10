Un giovane di Sorso di 16 anni è stato ricoverato questa notte in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari.

Il ragazzo percorreva in sella alla sua moto via Colombo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

L’impatto è stato terribile. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato immeditamente il 16enne in ospedale.