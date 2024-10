Il video di Valerio Obino, il 15enne sardo che a Ozieri ha 'beffato' Matteo Salvini sulla vicenda dei 49 milioni di euro contestati alla Lega, è divenuto virale in poche ore.

Intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il giovane ha raccontato com'è nata l'idea che lo ha reso famoso sui social.

"Siamo usciti un'ora prima da scuola e siamo andati al comizio di Salvini, che stava finendo di parlare. Quando ha dato il via al momento dei selfie, insieme a due miei compagni, ci siamo messi in fila e abbiamo atteso il nostro turno".

"Quando ero con Salvini per prima cosa ho attivato la modalità video-selfie sul cellulare. Gli ho detto: più accoglienza e più 49 milioni. Avevo deciso di dirgli queste cose, mi ero ripromesso che gli avrei dato il mio parere, il mio pensiero".

"L'ho detto per stimolarlo ad un confronto e per capire la sua possibile risposta. Sembrava che non avesse realizzato bene cosa stesse succedendo e cosa gli avevo appena detto".