Nella nottata di domenica 8 luglio a La Caletta, frazione di Siniscola, un 18 enne, originario del cagliaritano, è stato ferito al braccio con un coltello a serramanico da un una persona che si è immediatamente allontanata per le vie del borgo marino facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, subito soccorsa, riferiva che poco prima era stato avvicinato da un giovane, in evidente stato di ebbrezza, che lo sfidava ad un “braccio di ferro” ed al suo rifiuto riceveva una coltellata ad un braccio.

A seguito di una rapida indagine, i poliziotti del Commissariato PS di Siniscola, hanno denunciato in stato di libertà, per lesioni personali aggravate, un 21enne nuorese, di cui non è stata resa nota l’identità, ritenuto colpevole dell’accoltellamento.