In Sardegna

La Polizia sta cercando di rintracciare un ragazzino di 14 anni scomparso da questa mattina. Doveva andare a scuola ma in classe non è mai arrivato. I genitori, ansiosi e preoccupati, hanno così deciso di allertare le forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche, non solo a Cagliari.