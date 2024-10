La dottoressa Paola Murgia, del reparto di Anestesia e Rianimazione e Coordinatrice donazioni e trapianti del Santissima Annunziata di Sassari (intervistata dalla Rai nell’edizione del Tg regionale odierna delle ore 14), ha annunciato il bellissimo gesto d’amore dei genitori della giovanissima 14enne, morta ieri in seguito ad una meningoencefalite batterica, non meningococcica.

Per i suoi organi (polmoni, fegato e reni) è stato infatti autorizzato l’espianto. Inoltre, come è stato ribadito sempre dai sanitari anche oggi, “assolutamente non c’è rischio di contagio”, in quanto si è trattato di un caso di meningoencefalite batterica, non meningococcica”.