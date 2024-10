Gravissimo incidente questa mattina nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari.

Una ragazzina che attraversava le strisce pedonali in via Giotto è stata investita da un’auto in corsa che la ha scaraventata sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Sul posto dell’incidente è intervenuta subito un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane all’Ospedale Brotzu in codice rosso.

La Polizia Municipale sta eseguendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica.