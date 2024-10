I Carabinieri della Radiomobile di Cagliari sono intervenuti intorno alle 23.30 presso il bastione di Saint Remy dove una giovane ragazza, in un profondo stato di agitazione, minacciava il suicidio. Fondamentale la presenza di una conoscente che, nelle vicinanze, contattava il 112 instaurando immediatamente un dialogo con l'operatore della centrale operativa, il quale riusciva a parlare al telefono con l interessata, che intanto in piedi sul cornicione si mostrava evidentemente in un crescente stato confusionale.

Il carabiniere in servizio presso la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri quindi iniziava a dialogare con la ragazza che, dopo qualche minuto, raggiunta dai militari, veniva afferrata alle spalle e riportata in posizione di sicurezza.