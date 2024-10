Ieri pomeriggio i militari della stazione di Sedini, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valledoria, al termine di un lungo servizio di pedinamento partito dal paese di Sedini e conclusosi a Sassari, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio 2 ragazzi ed una ragazza: A.P., sassarese di 25 anni, disoccupato; V.M.C., sassarese, anche lui di 25 anni e M.M., di 26 anni, anche lei sassarese.

I due ragazzi, i cui movimenti in paese erano stati notati dai carabinieri della stazione, sono stati seguiti fino ad un’abitazione di via Maddalena, subito fermati e perquisiti, e sono stati trovati in possesso di 40 grammi circa di sostanza stupefacente tipo marijuana. La successiva perquisizione domiciliare estesa all’ abitazione occupata dalla donna, ha portato al rinvenimento di due trolley contenenti ulteriori 3 chili 700 della medesima sostanza confezionata in buste sottovuoto, due bilancini di precisione, materiale di confeziomento e la somma di 325 euro in contanti. per tutti e tre l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Controlli sulla movida

I Carabinieri di Tempio Pausania sono stati impegnati nei controlli anti-Covid: 45 le persone controllate e 7 le attività ispezionate, di cui 3 bar e 4 circoli privati. i carabinieri del comando compagnia hanno svolto – durante i controlli – un’opera di convincimento per un’adesione responsabile da parte dei cittadini (adulti e ragazzi) alle regole per evitare la diffusione del virus. i militari sono stati impegnati nelle zone di movida delle città di Tempio Pausania e Calangianus con lo scopo di invitare i cittadini ad un uso cosciente e responsabile dei dispositivi di protezione per arginare la diffusione epidemiologica.

Durante le operazioni, i militari hanno comunque continuato e profuso il massimo impegno nei servizi volti al contrasto dell’illegalità diffusa. infatti, è stato deferito all’autorità giudiziaria un tempiese 29enne poiché, controllato alla guida della propria auto in evidente stato di ebrezza, ha rifiutato di essere sottoposto all’alcoltest; inoltre è stato segnalato alla prefettura un giovane assuntore di sostanza stupefacente trovato in possesso di 3 grammi di marijuana. i servizi continueranno anche nei prossimi giorni, in particolare con pattuglie appiedate nel centro storico della città gallurese.