Erika Preti e Dimitri Firicano, entrambi di 28 anni, della provincia di Biella, convivevano e stavano trascorrendo una settimana di vacanza al mare nella frazione di Lu Fraili, a San Teodoro, ospitati da una coppia di amici, anche loro di Biella. Per oggi avevano programmato tutto: insieme avrebbero fatto una gita a Tavolara con un gommone in affitto.

Infatti questa mattina, poco prima dell'omicidio, stavano preparando i panini per il pranzo. In auto avevano già pronti gli zaini con i costumi da bagno e gli asciugamani. Gli amici della coppia abitano a Lu Fraili tutto l'anno e lavorano per un'agenzia.

Sono stati ascoltati dai carabinieri e hanno dichiarato che la coppia era in armonia. In tre anni di frequentazione non hanno mai assistito a dissidi fra i due che stavano assieme da circa dieci anni.

Erika Preti, 28 anni, nativa di Biella e residente a Pralungo, e' stata uccisa a coltellate in un appartamento in localita' Lu Fraili, proprio nel territorio di San Teodoro.

La vittima si trovava nell'isola per un periodo di vacanza insieme al suo fidanzato e coetaneo, Dimitri Fricano, artigiano, rimasto ferito e ricoverato all'ospedale di Olbia.

Il giovane ha raccontato di aver subito un'aggressione intorno alle 10 di stamani. E' stato lui stesso a dare l'allarme, dopo essere uscito, sanguinante dall'appartamento che si affaccia sulla trafficata Statale 125. La sua versione dei fatti e' al vaglio dei carabinieri di Siniscola.