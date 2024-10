Una ragazza di 26 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava le strisce pedonali a Cagliari, in via della Pineta.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, un 61enne alla guida di una Ford non si è reso conto che l'auto che aveva davanti, una Golf, si era fermata per dare la precedenza al pedone. L'uomo, così, non ha fatto in tempo ad evitare la Ford tamponandola e spingendola in avanti così da colpire la 26enne.

Soccorsa da un'ambulanza del 118, la giovane è stata accompagnata al Brotzu in codice giallo.