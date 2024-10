Tre persone, tra cui una ragazza, sono state denunciate per rissa aggravata dalla Polizia ad Alghero.

I tre, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono rimasti coinvolti in una furiosa lite all'interno di un negozio nei pressi del Lido, sul lungomare, e sono stati bloccati e denunciati da due agenti aggregati per la stagione estiva all'Ufficio di polizia di Frontiera Aerea di Alghero. I poliziotti, liberi dal servizio, si trovavano per caso lì vicino.

Quando sono intervenuti, i tre si stavano affrontando armati di coltello e catena di ferro, con la quale è stata ferita la ragazza. Gli agenti sono riusciti a sedare la rissa immobilizzando i due uomini. Tutti e tre sono poi stati denunciati.